Hijo de Héctor Noguera es vinculado sentimentalmente con conocida actriz de Mega

Mientras atraviesa el difícil duelo por la muerte de su padre, Héctor Noguera, Damián Noguera parece encontrar compañía en la actriz Susana Hidalgo, exintegrante de la teleserie Nuevo Amores de Mercado.

Los rumores de un posible romance surgieron luego de que la pareja fuera vista junta en una fiesta de Halloween organizada por Tanza Varela y su esposo, el director Matías Bize.

En las fotos compartidas en redes sociales, se puede ver a Damián y Susana intercambiando miradas cómplices: él sonríe, ella estira los labios como en un beso, una imagen que, sumada a la cercanía que mostraron durante el funeral del actor, desató las especulaciones.

No es la primera vez que se les vincula, ya que en 2024 ambos fueron captados en un viaje a San Pedro de Atacama para celebrar el cumpleaños de Hidalgo, lo que aumentó aún más los rumores sobre su relación.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido nada, manteniendo el misterio sobre su vínculo.

Cabe recordar que Susana Hidalgo tuvo una larga relación con Nicolás Poblete, con quien tuvo una hija de 10 años, y luego se relacionó con el periodista y productor Matías Amoçain, fallecido en 2022.

PURANOTICIA