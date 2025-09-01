Hijo de DJ Méndez revela su lucha contra la anorexia y el dolor por la ausencia de su padre: “Solo he contado con mis hermanas”

Leo Méndez Jr. habló sobre su red de apoyo en su lucha contra la enfermedad mental que enfrenta, donde confesó que le hubiese gustado tener la presencia de sus padres.
En una de sus confesiones más honestas y desgarradoras, Leo Méndez Jr. habló abiertamente sobre los serios problemas de salud que lo afectan y el profundo quiebre en la relación con su padre, DJ Méndez.
El influencer reveló que enfrenta una dura batalla contra la anorexia y que, en este complejo camino, ha contado únicamente con el respaldo de sus hermanas y no de su papá.
El influencer, a través de sus redes sociales, compartió una íntima confesión sobre su batalla personal.
"Me quiero desahogar (...) he sido súper fuerte. He sido un grande al buscar ayuda profesional y haber progresado a mis propios pasos dándome ánimos yo solo", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.
"Cada paso que he dado, cada avance, es mi obra. Eso me hace sonreír y derramar un par de lágrimas de alegría porque no ha sido fácil. Estoy súper cansado", agregó.
Luego, Méndez Jr. habló sobre su red de apoyo, donde confesó que siempre ha sido y sus hermanas, y que le hubiese gustado tener la presencia de sus padres.
"Siempre he sido yo con mis hermanas (...) Mis hermanas me dieron su hombro en el cual pude apoyarme. Me hubiese gustado sentir más de mis padres", dijo.
Bajo esta misma línea, se refirió a la nula relación que mantiene con su padre, el reconocido músico nacional "DJ Méndez".
"Mi padre lo vi solo un día cuando me fue a visitar al hospital y luego no lo vi más. Nosotros no hablamos. (No entraré en detalles, él tendrá sus razones y su relato.) Para mí no es un secreto. Mi madre tiene sus propios problemas", reveló.
"¿Está mal de mi parte cuestionar su ausencia? Como hijo. Preguntas a las cuales me conformo sin respuesta, ya que me basta con la presencia de mis hermanas", agregó.
Finalmente, Leo mando apoyo a quienes luchan con su misma enfermedad.
"Abrazo a esa persona que lucha contra un trastorno alimenticio. Aférrense a esos días buenos", cerró.
