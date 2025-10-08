Hijo de Delfina Guzmán aclara el estado de salud de la actriz tras fotografía que preocupó a sus seguidores: “Gozando de la vida”

Hace algunos días, Delfina Guzmán volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una imagen que conmovió a sus seguidores.

En la fotografía, la reconocida actriz de 97 años aparece celebrando con un pastel, lo que generó una ola de mensajes de cariño y admiración.

Sin embargo, un detalle en la postal —la presencia de una cánula de oxígeno— despertó preocupación entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle muestras de apoyo.

En conversación con Las Últimas Noticias, su hijo Juan Cristóbal Meza entregó tranquilidad respecto a su estado de salud, asegurando que la intérprete se mantiene activa y con proyectos vigentes. De hecho, adelantó que próximamente se estrenarán dos nuevas producciones en las que participa la destacada artista nacional.

“El oxígeno es por precaución. Hay que pensar que ella tiene 97 años. Entonces, cuando hace algún esfuerzo físico, necesita ayudarse un poco”, explicó Meza.

“Ella está muy bien con sus 97 años. En la foto está después de ir a la peluquería y pasar a comer su pastelito y su café, que son las cosas que más le gustan. Está bastante activa”, agregó.

Bajo esta misma línea, su hijo señaló que “de hecho pronto se van a estar dos trabajos audiovisuales donde es protagonista. Uno es un documental sobre su vida -producido por TVN y la Universidad de Chile- y otro es un cortometraje donde es la narradora”.

Luego, Juan Cristóbal añadió: “El que tenga que usar un poco de oxígeno es normal para una persona de su edad. El punto es que ella está todavía gozando de la vida. Sigue muy activa intelectualmente, muy preocupada de lo que sucede en el mundo y muy preocupada de su constante pasión que, como ella dice, es la raza humana”.

Finalmente, Meza insistió en que su madre es “una persona llena de vida y de interés”.

