Hijas de Coté López debutan y se suman figuras clave: los nuevos confirmados de la Gala de Viña 2026

Cada vez falta menos para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 y la lista de confirmados continúa creciendo. Este viernes se reveló un nuevo grupo de invitados que desfilarán por la alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar, en una noche que contará con 120 asistentes y será animada por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Entre las nuevas confirmaciones destaca la actriz Carolina Arregui, quien llegará acompañada de su hija Mayte Rodríguez. También dirá presente María Alberó junto a su hija mayor, Blu Dumay, quien vivirá su primera experiencia en la gala tras su paso por la TV en 2025.

A ellos se suman nombres como Martín Cárcamo, la tarotista María Eugenia “Kenita” Larraín, Millaray Viera, el cantante Nicolás Ruiz y la exchica reality Gala Caldirola, reforzando una lista que mezcla experiencia, regresos y nuevas apariciones.

En el humor, fueron confirmados Pamela Leiva junto a Belén Mora y Francisco “Toto” Acuña, integrantes de Detrás del Muro. Además, María Luisa Godoy, Eduardo Fuentes y Daniel Fuenzalida representarán a TVN en el inicio oficial del certamen.

Uno de los puntos que más llamó la atención es el debut en la alfombra roja de Rafaela e Isidora Jiménez, hijas de Coté López y Luis Jiménez, quienes desfilarán por primera vez en la gala viñamarina.

PURANOTICIA