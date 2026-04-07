Hija mayor de Gonzalo Ramírez revela que necesita doble trasplante de riñón y páncreas: “No escuché mi cuerpo”

La hija mayor de Gonzalo Ramírez, Antonia, no se guardó nada y utilizó su cuenta de Instagram para compartir un testimonio que impacta. A sus 28 años, la joven reveló las duras batallas que ha enfrentado desde los nueve, cuando fue diagnosticada con diabetes tipo 1, una enfermedad que ha marcado toda su vida.

En palabras de la propia Antonia, su historial médico es alarmante: cerca de 20 hospitalizaciones por descompensaciones diabéticas, complicaciones graves como neuropatía periférica y, más recientemente, una falla renal avanzada que la tiene al borde de la diálisis.

“La nefróloga me dijo que con todos mis antecedentes de descompensación por diabetes, voy a durar entre 10 y 15 años viva dializándome”, confesó la psicóloga, dejando claro el riesgo que corre cada día.

Lejos de resignarse, su equipo médico le abrió la puerta a una alternativa que podría cambiar su vida: un trasplante de riñón y páncreas en la Clínica Santa María. Tras cumplir con todos los requisitos, Antonia fue aceptada como candidata, aunque su camino sigue lleno de obstáculos.

Durante los exámenes previos, se encontró con otra prueba de fuego: una lesión pulmonar que requirió cirugía y biopsia. Afortunadamente, descartaron una enfermedad grave y confirmaron que se trataba de una infección tratable con medicamentos, lo que le permitió mantenerse en la lista de espera.

Pero más allá del aspecto médico, Antonia no duda en criticar cómo vivió años ignorando las señales de su propio cuerpo.

“Siempre sentí la presión de rendir el doble para demostrar que mi condición no me limitaba”, señaló, recordando jornadas interminables de estudio y trabajo sin ningún cuidado.

“Me sobreexigí y no escuché mi cuerpo”, agregó, lanzando un llamado urgente a quienes viven con enfermedades crónicas.

Y su mensaje no terminó ahí. Antonia Ramírez también hizo un llamado a la conciencia sobre la escasez de donaciones en Chile: “No quiero que más personas pasen por esto, las donaciones en Chile son muy bajas, solo sirven las donaciones por muerte cerebral y cualquier persona que necesite ayuda por favor háganle llegar esto”.

PURANOTICIA