Hija de Teresita Reyes anunció que escribirá un libro en honor a su madre: "Lágrimas corren a la velocidad de mis dedos"

La hija de Teresita Reyes, quien es periodista, Teresita Giacama, a tan solo días del fallecimiento de su madre, anunció que tras su profundo duelo, decidió escribir un libro en honor a la querida y recordada actriz chilena.

La noticia la confirmó a través de sus redes sociales, donde en un emotivo extracto en su cuenta de Instagram, comenzó escribiendo: "Me duele el alma".

Giacaman narra con poesía las emociones que ha debido enfrentar desde la muerte de su reconocida madre, quien recordemos falleció el pasado 24 de mayo producto de un cáncer mandibular que derivó en complicaciones cardíacas y renales.

“Es mi segundo despertar sin ti. Pareciera que el cielo aguantó su llanto lo máximo posible para que pudiéramos despedirte como te merecías”, escribió la autora.

“Mamita, estoy acostada, y la dirección de tu pieza me sigue pulsando. Los oídos buscan captar mi nombre, fuerte y con volumen para que yo te escuche. Pero no encuentran nada, ni siquiera un rastro, un dibujo por donde solía viajar”, añadió Teresita en este proceso literario, que tal como dijo, ha sido un método para sobrellevar el dolor.

“Mamita, no me quiero levantar, porque sé que cuando baje por las escaleras de mi cabaña voy a mirar por tu ventana, como siempre, para saber cómo estás. Pero no vas a estar”, siguió narrando.

“El conjunto de tu presencia nunca más estará, por eso me duele el alma abrir la puerta de mi casa y bajar”, agregó Teresita Giacaman.

“Lágrimas corren a la velocidad de mis dedos, y en el pecho hay un hueco. Las montañas están borradas por el blanco llanto que cae por ti, porque hoy todo el mundo llora por ti”, cerró.

