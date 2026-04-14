Hernán Calderón remece redes con misteriosa compañía y desata rumores de romance en Argentina

Todo apunta a que Hernán Calderón estaría viviendo un nuevo capítulo sentimental. Desde Buenos Aires comenzaron a surgir pistas que rápidamente encendieron las especulaciones: el abogado publicó una serie de fotos donde se le ve distendido, sonriente y muy bien acompañado por una mujer cuya identidad, hasta ahora, sigue siendo un misterio.

Las imágenes no pasaron desapercibidas. En ellas, Calderón aparece disfrutando, rodeado de amigos y compartiendo momentos que dejaron entrever que algo más podría estar ocurriendo.

El propio abogado alimentó aún más las dudas con una frase que muchos interpretaron como una señal directa de su presente amoroso: "Seguimos celebrando...".

Pero si alguien se robó parte de la atención en medio de este posible romance, fue Kel Calderón, la hija del abogado no se quedó al margen y reaccionó públicamente a las imágenes con un mensaje cargado de afecto: "Amo demasiado verte disfrutar de la vida, no hay absolutamente nada que me haga mas feliz".

"Hija te amo con todo mi corazón", respondió Hernán.

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