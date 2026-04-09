Hermano de Helhue Sukni es acusado de ser parte de una poderosa banda criminal dedicada al robo de cobre: recaudaron casi $900 mil millones

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar lo que califican como la organización criminal más poderosa del país dedicada al robo de cobre. Y en medio de este huracán, aparece Abdel Karim Sukni Guadalah, hermano de la mediática abogada Helhue Sukni, acusado de ser un actor clave en la trama.

La investigación, bautizada como “Operación Alto Voltaje”, reveló que la banda se dedicaba al saqueo de cobre en varias regiones de Chile y su exportación ilegal, principalmente a China. El botín de esta operación alcanzaría la increíble suma de 800 mil millones de pesos, entre ventas y devoluciones de IVA vinculadas a las exportaciones.

Desde la PDI detallaron que más de 20 personas, todas chilenas y mayores de edad, fueron detenidas. Además, el operativo incluyó la incautación de 187 toneladas de cobre, 13 empresas, 63 domicilios, 40 vehículos y 11 armas con municiones. Un verdadero arsenal de delincuencia organizada.

Hermano de Helhue Sukni: ¿un intermediario del cobre?

Entre los arrestados se encuentra Abdel Karim Sukni Guadalah, hermano de Helhue Sukni, quien supuestamente jugaba un rol estratégico dentro de la banda, según reporta Canal 13.

Tal como indica el medio, los líderes y financiadores de esta red delictiva fueron identificados como los hermanos Sadrach, Felipe González Almonacid y su socio Guillermo Durruty Penrroz. Mientras tanto, Abdel Sukni habría sido el “intermediario” que transportaba el cobre entre distintas familias vinculadas al negocio ilegal.

Según la fiscal Tamara Molina, los camiones que trasladaban el material, que eran propiedad del clan familiar o arrendados por ellos, eran contactados con “un intermediario (…) Un pasamano, que tomaba esta mercancía y la traspasaba a otro clan familiar”.

Una vez completado este circuito, desde la PDI agregaron que la carga “llegaba hasta la comuna de Alto Hospicio, para luego ser exportada por el puerto de Iquique hacia Asia”.

NO SERÍA PRIMERA VEZ EN ESTE TIPO DE DELITOS

Pero eso no es todo, ya que en diciembre de 2015, Abdel Karim Sukni, ya había sido detenido en la región del Biobío, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, por lo que no sería primera vez que el hermano de la abogada estaría involucrado en este tipo de delitos.

En ese entonces, le descubrieron 26 rollos de cables de cobre y 37 conductores en su vehículo, por lo que Abdel fue acusado de receptación, pero en esa ocasión quedó libre.

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