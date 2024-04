Hermano de Francisco Kaminiski lanza ácida crítica contra Carla Jara por asistir a “Podemos Hablar”: “La factura se la va a pasar el hijo”

Este miércoles se confirmó la participación de Carla Jara en la próxima edición del estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde aseguró que contará toda su verdad tras hacerse pública su mediática separación con el locutor radial Francisco Kaminski, tras más de diez años de relación.

“Después de muchas invitaciones del programa PH me decidí a venir”, aseguró la ex chica “Mekano” en un adelanto del estelar, donde añadió que su decisión se debería a que “me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante”.

Lo anterior, luego de una polémica entrevista que realizó Camila Andrade, a quien indica Jara como la tercera persona involucrada en el término de su matrimonio, quien era compañera de conducción de Kaminski en el programa de La Red “La Caja de Pandora”.

Ante esto, quien tuvo palabras para referirse a la participación de la ex “Pelotón” en “Podemos Hablar” fue el hermano de Francisco Kaminski, Thomas, quien comentó un video compartido en redes sociales. “La factura se la va a pasar el hijo en unos años más”, aseguró.

Pese a que borró el mensaje rápidamente, este alcanzó a viralizarse, por lo que conversó con la periodista del programa “Que te lo Digo” Paula Escobar sobre su desafortunado comentario.

“Pucha, jamás pensé que el comentario iba a provocar tanto. Lo borré rápido. Mi comentario no iba en contra de Carla, yo le tengo mucho cariño, iba hacia las personas que comentaban ‘las mujeres facturan” y siento, que en esta pasada, Mariano (el hijo de la pareja) está quedando expuesto a algo súper íntimo”, aseguró el hermano del locutor radial.

En esta línea, Thomas desclasificó además que “familiarmente, nosotros no somos de meternos mucho, pero para mi mamá es inevitable, ella es la que peor lo pasa a nivel de terceros”.

PURANOTICIA