Hermana de Rubén de “Gran Hermano” alzó la voz en su defensa y envió duro mensaje a Chilevisión: “Hazte cargo”

La noche de este domingo, en un capítulo de infarto emitido por Chilevisión de su reality “Gran Hermano”, Rubén Gutiérrez fue expulsado de la competencia.

Lo anterior se originó luego de que el ex carabinero fuera acusado de acoso sexual por una de sus compañeras en el espacio de telerrealidad, Scarlette Gálvez.

“Oye, Rubén, de lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas con algo más (…) Sí, bueno, puedo ser buena onda, bailar y todo, pero de ahí a tocarme durmiendo…”, expuso la jugadora, lo que terminó con Rubén aislado de sus demás compañeros y posteriormente expulsado de “Gran Hermano”.

“Chilevisión decidió sacar de la casa y suspender la participación de Rubén en el programa. Durante esta tarde (domingo), se ha decidido apartar definitivamente al jugador denunciado. Según los protocolos del canal, frente a denuncias de este tipo tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes”, expuso Diana Bolocco en el último capítulo emitido del programa.

Ante esto, fue la hermana del participante, Eva Gutiérrez quien alzó la voz a través de sus redes sociales, donde defendió a su hermano, arremetió contra Scarlette y envió un duro mensaje a Chilevisión.

“Qué rabia esta mina. Por culpa de ella mujeres que realmente día a día son abusadas y acosadas pierden credibilidad. Hechos: en el video sale claramente que le pone la pierna encima. Rubén tiene su mano al costado. De verdad me da mucha impotencia que después de cagué de la risa de lo que sucedió. Además si ella se sintió de esa forma, por qué si fue tan chora para violentar a su ex y hacer bullying a su compañeras, no fue capaz de levantarse y pedir ayuda y decir que estaba siendo abusada?”, expuso Gutiérrez en su cuenta personal de Facebook.

“¿Por qué condenan a un hombre, en este caso a Rubén, y no condenan a «Eskarcita» cuando violentó a su ex, o cuando la Pincoya acosa a Raimundo, o cuando Fran acosaba evidentemente a Lucas? Ahí el programa se queda callado”, añadió.

“Hazte cargo y se consciente del acoso que recibirá mi familia y sobre todo mi hermano. Chilevisión se lava las manos y muestra lo que le conviene. ¿Por qué no hubo sanción a Jennifer y Francisca por acoso? O a Constanza por violencia verbal? Muestra las evidencias”, complementó en un nuevo mensaje, agregando que “Gran Hermano Chile no le dio la oportunidad a Rubén de declarar. Lo único que ha hecho es difamar a mi hermano cuando solo hay un testimonio, y videos donde NO se aprecia abuso ni acoso. Chilevisión hazte cargo de las amenazas de muerte y acoso a mi familia por difamar a mi hermano, si algo sucede es netamente culpa de la gestión y productora nefasta de este canal. Ahora necesitamos que todas las personas que conozcan a Rubén, hayan compartido con él, den de su apoyo. Rubén no es un abusador como esa mujer y el canal lo quieren dejar”.

