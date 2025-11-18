Hermana de Fran Virgilio dispara sin filtro contra Karol Lucero: "Red flag andante, tremendo desastre"

Ignacia Virgilio, hermana de Fran, la ex de Karol Lucero, decidió tirar fuego puro a través de sus redes sociales. La joven, lejos de quedarse callada, publicó en Instagram un video bailando nada menos que al ritmo de “La Perla”, el temazo de Rosalía donde se retrata a una expareja poco confiable y plagada de “red flags”.

Y por si la elección de canción no fuera suficiente puya, Ignacia remató con un mensaje que dejó claro el destinatario: "No tengo ex, pero sigue siendo perfecta para el ex de mi hermana".

En el post, suena la parte del tema donde Rosalía dispara sin piedad: "Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad".

Pero eso no es todo, ya que el cierre del tema es aún más lapidario: "No me das pena. Quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita. Si puede vive en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre".

Recordemos que Fran y Lucero se casaron a finales del año pasado en una ceremonia bastante comentada: entrada en globo aerostático, show de fuegos artificiales… todo digno de portada. Pero el cuento de hadas duró poco.



Recordemos que hace unos meses, Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, destapó que había tenido un affaire con el exlocutor, algo que él mismo terminó admitiendo. Desde entonces, el círculo en torno al mediático exYingo parece arder cada día un poco más y con este nuevo misil de Ignacia, claramente la teleserie está lejos de terminar.

