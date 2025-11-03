​​Hermana de Fran Maira sorprende en Miss Mundo Chile y habla sin filtro sobre su vida personal: “Aceptar mi orientación sexual”

El talento parece correr por la sangre de las Maira. En apenas un mes, Macarena Maira, hermana menor de la ex “Gran Hermano” y cantante, Fran Maira, se lanzó de lleno al mundo de los certámenes de belleza y ya está dando que hablar.

Con apenas 22 años y siendo estudiante de diseño de ambientes, la joven representó a Lo Barnechea en el Miss Mundo Chile, certamen transmitido por CHV, donde logró colarse entre las 20 semifinalistas.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo su rápida preparación, sino el empuje mediático que habría recibido gracias a su famosa hermana.

“No es un alcance de apellidos, Fran Maira es mi hermana”, aseguró en su presentación.

“Nos parecemos harto, nos dicen que se nos parecemos en la risa, la voz. A veces me ven maquillada y me dicen: ‘Guau, ¿Fran Maira?’, pero no, soy yo, jajajá“, sentenció.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Fran señaló: “Estoy súper orgullosa, lo está haciendo increíble. Nunca había hecho pasarelas ni desfiles, le dije que tenía talento, así que como que la obligué. Pero este desafío yo creo que le está haciendo súper bien, y la competencia está muy buena".

Además, Macarena fue consultada sobre el desafío más difícil que ha tenido que afrontar en su vida, donde no dudó en responder de manera bastante clara.

“El desafío más grande que he tenido que enfrentar en mi vida es aceptar mi orientación sexual en un contexto conservador y heteronormado por parte de mis pares“, afirmó la joven de 22 años.

"Al principio igual fue difícil, pero logré valorarme a mí misma, aceptarme y finalmente ser quien soy yo“, agregó.

Entre aplausos, la menor del clan Maira ya está dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y parece que no piensa quedarse atrás.

PURANOTICIA