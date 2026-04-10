Helhue Sukni rompe el silencio tras la detención de su hermano: “Pasa pidiendo plata prestada”

La polémica estalló con todo cuando la abogada Helhue Sukni salió al paso tras la caída de su propio hermano, Abdel Karim Sukni Guadalah, en medio de la bullada “Operación Alto Voltaje”, el megaoperativo de la PDI.

No se trata de cualquier caso: la investigación destapó lo que sería la red criminal más potente dedicada al robo de cobre en Chile, con tentáculos en varias regiones y un modus operandi digno de película.

Según los antecedentes, la banda operaba robando el metal para luego enviarlo en camiones hasta Iquique, desde donde lo sacaban del país en containers rumbo a China, todo de manera completamente ilegal.

En el centro de la organización, la PDI apunta a los hermanos Sadrach y Felipe González Almonacid, junto a su socio Guillermo Durruty Penrroz, como los cerebros y financistas del negocio.

Pero lo que encendió las alarmas fue otro nombre: Abdel Karim Sukni Guadalah, nada menos que el hermano de la conocida “abogada de los narcos”, quien habría cumplido un rol clave como intermediario dentro de la red.

Y lejos de esquivar el tema, Helhue enfrentó la situación de frente, asumiendo incluso la defensa de su hermano menor.

“Él fue, como dijeron en la formalización, intermediario. (Su rol) fue presentar a la gente del sur con la gente de Santiago, esa fue la participación que se le puede atribuir”, señaló la abogada.

Pero no se quedó ahí. En un tono directo y sin filtro, remarcó: “Sí tiene responsabilidad; hay que decir las cosas como son. Tiene responsabilidad”.

HELHUE DESMIENTE CONOCIMIENTO PREVIO

Además, Helhue desmintió cualquier conocimiento previo de la familia: “(Como familia) no sabíamos, toda la gente dice ‘la Helhue sabía’. Yo qué iba a saber, si pasa pidiendo plata prestada el Karim. Para qué estamos con cosas, pasa pidiendo plata, de verdad”.

Y la propia Helhue lo dejó claro: “La causa es una causa compleja, y a lo que me aboqué principalmente es a la participación que le atribuyeron a mi hermano, que es de intermediario”.

Por ahora, tras la formalización, Abdel Karim Sukni Guadalah quedó con arresto domiciliario total mientras sigue avanzando la investigación.

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