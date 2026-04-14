Helhue Sukni rompe el silencio por su tenso conflicto familiar: “Voy a hacer tapa a las hue... de mis hijas y los hue... de mis yernos”

Helhue Sukni vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, esta vez no por su habitual exposición pública ni sus declaraciones sin filtro, sino por un quiebre familiar.

Todo explotó tras días de especulaciones en redes sociales, luego de que se hiciera evidente que la abogada y sus hijas dejaron de seguirse en Instagram, encendiendo todas las alarmas del mundo del espectáculo.

La situación no tardó en escalar. En medio del nacimiento de sus nietas, comenzaron a circular versiones —reveladas por el portal Infama— que apuntaban incluso a un escenario tenso dentro de la familia, al punto de que se le habría limitado el acceso a una clínica para conocer a una de las recién nacidas.

Frente a estos rumores, la propia Helhue decidió dar la cara y exponer su versión, apuntando directamente a un conflicto de fondo con sus tres hijas y también con sus yernos.

El nombre de sus nietas

Fiel a su estilo frontal, Helhue Sukni terminó confirmando que el detonante del conflicto fue una decisión que tocó una situación profundamente personal: el nombre de sus nietas.

Según relató, ella habría querido que las pequeñas llevaran su propio nombre como segundo nombre, una propuesta que fue rechazada por sus hijas, quienes incluso la habrían acusado de “narcisa”.

Sobre esta disputa familiar Helhue fue enfática: "Yo quería que le pusieran Trinidad Helhue y Juanita Helhue, así se llaman mis nietas y no fue así. No es por ser egocéntrica como me dicen las tres, que yo me creo la muerte, que soy egocéntrica, que soy narcisa... todas las hue... que me quieran decir me resbalan porque sea lo que yo sea, soy feliz y soy transparente. Pero saben qué, no me importa, porque cuando las pendejas tengan 12 años me van a decir... 'queremos tener tu nombre', y ahí les voy a hacer tapa a las hue... de mis hijas y los hue... de mis yernos, porque las pendejas se van a poner Trinidad Helhue y Juanita Helhue, para que sepan ustedes".

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