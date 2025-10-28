Héctor Noguera, reconocido actor de teatro y televisión nacional, falleció a los 88 años

A los 88 años falleció el reconocido y destacado actor nacional, Héctor Noguera, considerado una de las figuras más importantes del teatro y la televisión.

El intérprete desarrolló una carrera de más de 40 años, tanto en las tablas como en la pantalla chica, donde dio vida a reconocidos personajes.

Durante este lunes 27, su familia emitió un comunicado en el que indicaron que "ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso".

Debido a esto, el Presidente Gabriel Boric interrumpió sus actividades públicas para visitar al reconocido actor y dramaturgo nacional, señalando al respecto que lo hizo para "despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable".

Desde el Ministerio de las Culturas señalaron que "despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno".

Cabe recordar que "Tito" Noguera recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales durante el año 2015.

Ante ello, la cartera señaló que "su talento, compromiso y sensibilidad dejó un legado sensible y contundente en la cultura de nuestro país".

Noguera estudió teatro en la Universidad Católica, debutando en el musical «¡Esta señorita Trini!» durante el año 1958. En el cine participó en películas como «El chacal de Nahueltoro», de 1969, y también en la versión cinematográfica de «La pérgola de las flores», del año 1975. No obstante, sus mayores reconocimientos los consiguió en la televisión, donde protagonizó «Sucupira» con su personaje de Federico Valdivieso; al igual que en «Machos», donde vio vida al personaje de Ángel Mercader.