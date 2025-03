Héctor Noguera por presente de Cristián Campos ante acusación de abuso sexual: “Lo que más quiero es que pueda volver a trabajar”

Tras la denuncia realizada por Raffaella Di Girolamo en contra del actor nacional Cristián Campos, a quien acusa de abuso sexual, el intérprete se ha mantenido alejado de los proyectos actorales, tanto en el teatro como en la televisión.

Esto fue abordado por su colega, el destacado actor nacional Héctor Noguera. “Lo que más quiero es que Cristián, como todos, pueda volver a trabajar. Es lo único que puedo decir”, comentó el intérprete en conversación con La Tercera.

Lo anterior, ya que luego de se diera a conocer la denuncia el pasado mes de abril del año 2024, el actor debió salir del elenco de la obra “Reunión de Apoderados”, la que estaba a solo días de ser estrenada, y desde la fecha no tiene mayores proyectos en la actuación.

Debido a esto, Noguera envió un sentido mensaje a Campos. “Lo que más deseo es que eso ocurra, y que él pueda volver a ser un actor y un aporte al gremio”, sostuvo el legendario intérprete nacional.

Respecto a las “funas” que se han realizado al interior del gremio, Noguera sostuvo no estar de acuerdo. “Pienso que todo el mundo tiene derecho a trabajar y tiene el derecho a expresarse, el público dirá si está de acuerdo con eso o no, si lo sigue o no lo sigue”, concluyó.

