Héctor Noguera es velado en el templo del Campus Oriente de la UC y su funeral se realizará este jueves

Los restos del actor Héctor Noguera fueron trasladados hasta el templo del Campus Oriente de la Universidad Católica donde están siendo velados en compañía de familiares, diversas personalidades del ámbito artístico y autoridades de Gobierno, encabezadas por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Fue su hija, la también actriz Amparo Noguera, la encargada de dar detalles de los últimos días de su padre, quien se encontraba aquejado por una grave enfermedad y falleció a los 88 años,

"Estuvo con un cáncer que llevaba bastante tiempo, y ese cáncer se volvió terminal", explicó en conversación con Chilevisión.

En esa línea agregó "nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible", aunque admitió que "(la enfermedad) se precipitó bastante los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá no era un hombre para estar quieto".

Héctor Noguera se mantuvo activo como actor hasta sus últimos días como parte del elenco de la teleserie "Aguas de oro" de Mega. Hace unas semanas, la producción y el intérprete realizaron ajustes para que pudiese grabar sus escenas desde su casa debido al deterioro en su salud.

Además de la presencia del ministro del Interior, llamó la atención que llegara a despedir al actor el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Los funerales del artista se realizarán este jueves. Comenzarán con una ceremonia religiosa, a las 11:00 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica y luego será trasladado hasta el cementerio Parque del Recuerdo.

