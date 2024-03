Hechos ocurrieron en el año 2014: Liberan video que confirmaría abuso sexual del alcalde de Colbún hacia Sandy Boquita

En el año 2014, la ex modelo argentina Sandy Staniscia más conocida como “Sandy Boquita”, realizó una denuncia contra el alcalde de Colbún (aún en ejercicio) Pedro Pablo Muñoz por abuso sexual.

A pesar de que insistía en que existía registros del momento, nunca salieron las imágenes a la luz pública, hasta este lunes donde el programa “Contigo en la Mañana” las exhibió y se las mostró a la empresaria y la opinión pública.

En el video, se puede ver a la trasandina animando un evento en la ciudad de la Región del Maule, donde también estaba el alcalde, donde ella le pedía en múltiples oportunidades que no le agarrara sus nalgas, sin embargo, el edil insistía.

Y en un momento, tomó a la modelo, la agarró con ambas manos desde su trasero y lo exhibió para todo el público, tras esto se puede ver a “boquita” salir indignada del escenario.

Tras la emisión de la nota, la trasandina agradeció al programa, a través de su cuenta de instagram, por liberar las imágenes y realizó múltiples reflexiones: “El abuso contra las mujeres no tiene lugar en nuestra sociedad. Después de 10 años, justo antes de unos días del Día de la Mujer, se hace justicia. Elevemos nuestras voces para generar conciencia y tomar acción”, empezó.

"Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntas, podemos crear un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia y miedo. El mundo no será destruido por los que hagan mal, sino por los que vean y no hagan nada al respecto”, reflexionó.

“Después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor. Esto deja una enseñanza. No juzgar a la víctima, no hay motivo justificable para un agresor de este tipo”, agregó.

Y finalizó con: “Si una autoridad se siente con tal impunidad como para hacer algo así arriba de un escenario con alguien público, no quiero imaginarme otras situaciones que podrían ocurrir ahí. Agradecida de @contigochv por hacer justicia con su reportaje y a todos los mensajes que me han hecho llegar de apoyo”.



(Imagen: @chilevisión)

PURANOTICIA