HBO Max confirma tercera temporada de “And Just Like That”

Una alegre noticia se reveló esta jornada para los fanáticos de la historia de “Sex and the City”, ya que HBO Max confirmó la tercera temporada de “And Just Like That”.

La producción original de la plataforma de contenido streaming es una continuación de la famosa franquicia, la que trae de regreso a sus icónicos personajes Carrie, Miranda y Charlotte, interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, la serie ocupa el puesto número 1 entre las Max Originals en general y es la Max Original de regreso más vista hasta la fecha”, reveló Sarah Aubrey, jefa de contenido original de “And Just Like That”.

“A medida que nos acercamos al esperado final de la temporada este jueves, brindamos por Michael Patrick King (productor ejecutivo) y su magnífico equipo de guionistas, productores, elenco y equipo que continúan cautivándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias envolventes. No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos”, agregó.

“Estamos emocionados por pasar más tiempo en el universo de Sex and the City, contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estos increíbles actores”, concluyeron desde la cadena.

Cabe recordar que, la serie finalizará su segunda temporada este jueves 24 de agosto, por lo que sus fanáticos deberán esperar para que su tercer ciclo esté disponible en el catálogo del contenido streaming.

PURANOTICIA