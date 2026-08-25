"Hay gente que pasa todos los límites": Fran García-Huidobro responde con dureza a Sergio Rojas por dichos sobre Julián Elfenbein

Una fuerte respuesta fue la que dio Francisca García-Huidobro a Sergio Rojas luego que difundiera antecedentes sobre un supuesto episodio que involucraría a la animadora y a Julián Elfenbein, quien permanece internado en un centro de salud.

A través de sus redes sociales, la conductora salió a desmentir directamente las afirmaciones del periodista y cuestionó que se entregaran públicamente antecedentes relacionados con el delicado momento que atraviesa su amigo.

"Hay gente que pasa todos los límites. Sergio Rojas, yo he aguantado que tú digas muchas cosas de mí, la mayoría falsas. Me he quedado callada porque entiendo que es parte del juego televisivo, uno que tú juegas con una metralleta y yo con una honda (…) pero que inventes un cahuín sobre la situación de Julián y yo, esto no está permitido", expresó la conductora de «Primer Plano».

La controversia se originó días antes, cuando Rojas afirmó en el programa «Que te lo digo» que García-Huidobro habría acudido al lugar donde se encuentra internado Elfenbein. Según su relato, la animadora habría tenido un tenso encuentro con personas cercanas al comunicador.

"Me dicen que la situación se habría puesto bastante tensa. Fran le habría pedido y dicho que, por su culpa, la de la nueva pareja, se estaba hablando de una supuesta relación con Julián, que cómo no entendía que esto podría perjudicar su carrera", contó Rojas.

El periodista agregó que "Francisca le habría insistido a esta persona en que lo mejor era que se alejara para siempre de Julián (…) se notaba molesta y preocupada por la presencia de esta persona".

Frente a esta versión, García-Huidobro aseguró que nunca ha concurrido a visitar a Elfenbein debido a las restricciones existentes en torno a su situación médica.

"Eso está por fuera de cualquier margen de criterio y de sentido común que tenga una persona que tiene un micrófono. ¿Cómo puedo haber ido yo a ver a Julián? ¿Dónde piensas tú que está? ¿En el Parque Arauco, en el Alto Las Condes, que la gente entra, sale y paga estacionamiento?", añadió.

La animadora insistió en que no ha podido visitar personalmente a su amigo, pero recalcó que aquello no significa que se haya mantenido distante durante este período.

"Yo no he ido a ver a Julián porque no se puede, y tú no tienes respeto por una persona que está mal en una clínica", explicó y manifestó: "Con Julián no te metas; es uno de mis mejores amigos, y he estado con él siempre y voy a seguir estando con él siempre".

En medio de su descargo, García-Huidobro también sostuvo que "por qué no te ubicas un poco. ¿Por qué no le pones límites a tus comentarios y a tus mentiras? ¿Qué informante te puede haber dicho algo?". Luego reiteró que no visitó a Julián, aunque aclaró que "eso no significa que no estoy con él, que no he estado con él todo este tiempo, mientras hablaban miles de cosas ahí estaba yo y ahí voy a estar apenas pueda y me autoricen ir a verlo".

Finalmente, la animadora advirtió: "Que te quede claro, hay cosas que merecen respeto. Métete conmigo, pero con Julián no te metas, porque estás haciendo algo muy feo. Tú estás haciendo cosas que ya no tienen ni nombre (…) deja de mentir".

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