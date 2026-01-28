Harry Styles y la gira más polémica del año: por precios excesivos

Harry Styles enfrenta una ola de críticas internacionales tras la salida a la venta de los tickets de su nueva y reducida gira mundial, “Together, Together”, que recorrerá apenas siete ciudades entre los meses de mayo y diciembre de este año Los cuestionamientos apuntan principalmente a los altos precios, las largas filas virtuales y el uso del precio dinámico.

La gira incluye presentaciones en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne, Sídney y Nueva York, donde el ex integrande de One Direction ofrecerá 30 conciertos. En Londres, realizará una residencia de ocho fechas en el estadio de Wembley, igualando el récord de Taylor Swift como el solista con más shows en ese recinto durante una sola gira.

Según reportó la revista NME, las críticas se intensificaron durante la preventa, cuando más de un millón de fans intentaron conseguir entradas. En algunos shows, las filas virtuales superaron las 250 mil personas, lo que colmó la paciencia de los usuarios.

En Europa, los precios estándar fluctuaron entre 44 y 279 euros ($45.358 y $287.610 pesos chilenos), mientras que los paquetes VIP oscilaron entre 333 y 725 euros ($343.276 y $747.373). Convertidos a dólares, algunos asientos alcanzan cifras cercanas a los mil dólares, muy por encima de giras anteriores del artista. En México, en tanto, los valores van desde 1.091 hasta 6.547 pesos mexicanos ($54.703 y $328.271)

Pese a la polémica, la residencia en Wembley tendrá un componente solidario: una libra de cada entrada vendida será donada a Live Trust ($1.190 pesos chilenos), organización que apoya a pequeñas salas y músicos del Reino Unido. Con ocho conciertos y el aforo completo, la recaudación podría llegar a 720 mil libras ($857.023.200).

La controversia sumó una voz inesperada: Liam Gallagher. El líder de Oasis ironizó en redes sociales sobre el costo de las entradas, asegurando que, en retrospectiva, los precios de la futura gira de reunión de su banda “no parecían tan malos”. Incluso bromeó con haber comprado tickets para revenderlos a diez veces su valor, avivando el debate sobre el encarecimiento de los conciertos y el impacto de los precios.

