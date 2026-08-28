Harry Styles homenajeó a Dolly Parton durante su primer concierto en Nueva York

Harry Styles rindió un emotivo homenaje a Dolly Parton durante su primer concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, donde recordó a la legendaria cantante y compositora estadounidense, fallecida el martes 27 de agosto a los 80 años.

Casi al término de su presentación, el artista británico se tomó unos minutos para agradecer a quienes han marcado su trayectoria musical.

"Nos quedan un par de canciones, pero antes quiero darles las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años", expresó Styles, mientras se oían los primeros acordes de «I Will Always Love You».

La canción fue escrita y grabada originalmente por Parton, quien la lanzó en 1974. Sin embargo, alcanzó una popularidad mundial gracias a la versión interpretada por Whitney Houston para la película «El guardaespaldas», estrenada en 1992.

Durante el homenaje, las cámaras del concierto captaron a algunos de los asistentes cantando el reconocido tema. Entre ellos se encontraba la actriz Drew Barrymore.

"Dolly, te queremos. Muchas gracias", expresó finalmente Styles antes de continuar con su presentación en la Gran Manzana, en el marco de su gira internacional que comenzó el 16 de mayo en Ámsterdam y contempla presentaciones en distintos países hasta su cierre, programado para el 13 de diciembre en Sídney, Australia.

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