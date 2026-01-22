Harry Styles enciende la alarma entre sus fans: anuncia nueva gira mundial y Sudamérica queda al límite

Este jueves, Harry Styles volvió a encender las redes y los corazones de sus fans al revelar las fechas de su próxima gira “Together, Together” para 2026, en el marco del lanzamiento de su esperado cuarto álbum, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que llegará el 6 de marzo.

El primer adelanto, “Aperture”, estará disponible desde este viernes 23 de enero, marcando el regreso del británico a casi cuatro años sin nuevo disco tras el éxito de "Harry's House", ganador del Grammy al Álbum del Año en 2023.

La gira será además su primera desde "Love On Tour", show con el que visitó Chile en diciembre de 2022, dejando a muchos fans preguntándose si esta vez repetirá la visita.

El tour comenzará en Ámsterdam, donde Styles se presentará en seis funciones en el Johan Cruijff Arena entre el 16 y 26 de mayo, antes de pasar por Londres, Ciudad de México, Melbourne y Sydney. Además, el cantante realizará una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden de Nueva York, de agosto a septiembre, consolidando su estatus como uno de los artistas más demandados del planeta.

Respecto a Sudamérica, por ahora solo se han confirmado dos shows en São Paulo, Brasil, en el Estadio Morumbi para los días 17 y 18 de julio. Esto deja a los fans chilenos y de otros países del continente con la esperanza —y la ansiedad— de que se anuncien más fechas en los próximos meses.

¿Vendrá Harry Styles a Chile de nuevo o Sudamérica tendrá que conformarse con Brasil?

