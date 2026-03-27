Hannah Montana rompe récords en Disney+: el documental del 20 aniversario arrasa con millones de reproducciones

El documental especial por el 20 aniversario de Hannah Montana no dejó a nadie indiferente. Estrenado este martes en Disney+, la producción logró nada menos que 6,3 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los lanzamientos más potentes del gigante del entretenimiento.

"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de 'Hannah Montana' la semana pasada", señaló la compañía en un comunicado, subrayando que la fiebre por la serie no muestra signos de desgaste. Según Disney, "los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha".

Pero la explosión del fenómeno no se quedó solo en las pantallas: "Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas (y siguen sumando) se unieran a la diversión de forma orgánica", apuntó la compañía, evidenciando cómo el legado de la serie sigue moviendo masas y negocios.

El especial de una hora lleva a Miley Cyrus de regreso a los archivos de Disney y a la icónica casa de la familia Stewart.

Con la periodista Alex Cooper como compañía, la estrella revive los momentos más recordados de la serie, transformando el set original en un espacio íntimo donde se repasan los hitos que marcaron a toda una generación.

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