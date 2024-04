"Han sido meses difíciles": Daniela Nicolás impacta al revelar que fue diagnosticada con cáncer

Daniela Nicolás reveló a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer “hace meses”.

En stories de Instagram, la ex Miss Chile relató que “los últimos meses no lo he estado pasando muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada, no me siento preparada para conversar de este tema".

“Han sido meses difíciles, un poquito caóticos, un poquito angustiantes, y antes de hablar con ustedes primero tenía que estar bien yo y no lo estaba”, agregó.

La actriz sostuvo que “preferí que si esto se iba a saber, se supiera desde un lado responsable. Por eso lo estoy diciendo ahora, no es porque yo quisiera“, explicó.

“Yo no me sentía bien para poder contárselos y puede ser que algunas fotos que he subido son mentira, he estado en reposo, hace harto rato, pero era porque no quería que se supiera“, afirmó.

Cabe señalar que fue la periodista Cecilia Gutiérrez la primera en filtrar la información en su podcast Bombastic.

“Daniela no lo está pasando muy bien porque ella fue diagnosticada de un cáncer de cuello uterino, un carcinoma in situ”, dijo.

Y añadió que “en febrero comenzó a darse cuenta, la operaron hace pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia para ver si el cáncer, o el tumor, fue extraído en su totalidad”.

(Imagen: @danielanicolas)

