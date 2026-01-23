“Han sido días súper duros”: Diana Bolocco reaparece en redes tras la muerte de su madre

Diana Bolocco reapareció públicamente en redes sociales para referirse al complejo momento personal que atraviesa tras el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck Assler. A través de una serie de historias en Instagram, la animadora explicó los motivos de su ausencia digital y reconoció que el proceso ha sido más difícil de lo que esperaba.

“Han sido días súper duros por la partida de mi mamá. Pensé que estaba más preparada, pero no”, señaló, agregando que ha vivido el duelo acompañando a su padre y dejándose contener por su familia y amigos.

En sus mensajes, Bolocco agradeció las múltiples muestras de cariño recibidas tanto en redes sociales como en la calle, destacando que, aunque han sido pocos encuentros, han sido muy significativos. También valoró el respaldo de su entorno laboral, especialmente de Chilevisión, canal que la instó a tomarse un receso para enfocarse en su proceso personal.

En ese contexto, confirmó que no habrá un nuevo episodio del podcast “Hasta que el podcast nos separe”, decisión que ya había adelantado previamente.

Diana Bolocco también tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros y equipos de trabajo de Fiebre de Baile, PH y el Festival de Las Condes, destacando el apoyo recibido durante estos días difíciles.

Recordemos que la madre de Diana y Cecilia Bolocco falleció el pasado 17 de enero de este año a los 90 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que enfrentó en al menos tres ocasiones.

