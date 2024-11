Hallan sin vida a Bob Bryar, exintegrante de My Chemical Romance

Bob Bryar, reconocido músico y exbaterista de la icónica banda My Chemical Romance, fue encontrado sin vida en su domicilio en Tennessee, Estados Unidos, a los 44 años. Según informó el medio TMZ, la última vez que se le vio con vida fue el pasado 4 de noviembre.

Las autoridades descartaron, por ahora, la posibilidad de un crimen, ya que las pertenencias del artista, incluidas armas e instrumentos, estaban intactas en el lugar. Sin embargo, la causa de su fallecimiento aún no ha sido determinada.

Bryar se unió a My Chemical Romance en 2004, cuando trabajaba como ingeniero de sonido, y contribuyó en la creación de dos de los álbumes más influyentes de la banda: The Black Parade (2006) y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010). Aunque abandonó la banda antes del lanzamiento de este último, la separación fue comunicada públicamente por el guitarrista Frank Iero: “Queríamos que esta noticia viniera de nosotros y no de un sitio de chismes de mierda... Fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no la tomamos a la ligera”, expresó en 2010.

Tras su salida de la agrupación, Bryar cambió de rumbo y se dedicó al sector inmobiliario. En 2020, realizó una breve reaparición pública en un homenaje al fallecido baterista de Rush, Neil Peart.

