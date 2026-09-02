''Había días con cero ventas'': revelan que Coté López vendió sus marcas al retail antes de su reciente polémica mediática

Las masivas ofertas en las líneas de ropa y cosméticos de María José ''Coté'' López habían generado diversas especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron los bajos precios con el reciente conflicto mediático que involucró a la empresaria junto a Luis ''Mago'' Jiménez y Gala Caldirola.

Sin embargo, de acuerdo con antecedentes expuestos en el último capítulo del podcast ''Bombastic'', conducido por Cecilia Gutiérrez y Jon Reyes, las liquidaciones responderían a una decisión comercial que se venía gestando desde antes y que estaría relacionada con la venta de sus marcas.

Durante el programa, Reyes consultó si la caída de los precios se había producido luego de los episodios personales que protagonizó López. Ante esto, Gutiérrez aseguró que el origen de las ofertas sería otro.

''Para ser justos, ya estaban en oferta. Porque la Coté vendió sus marcas, las vendió a dos retail diferentes'', reveló Cecilia Gutiérrez.

Según explicó la periodista, la empresaria habría decidido vender sus firmas comerciales tras enfrentar un periodo prolongado de bajas ventas en sus puntos de atención física.

''Después le empezó a ir mal. De hecho, ya estaban vendiendo poco. Yo conversaba con gente que atendía y no vendían. Había días que cerraban con cero ventas, cero ventas'', afirmó Gutiérrez durante la transmisión.

De acuerdo con lo expuesto en el podcast, los productos que actualmente se comercializan con importantes descuentos en grandes tiendas corresponderían al stock remanente que quedó en las bodegas tras el traspaso de las marcas a sus nuevos operadores. Al tratarse de colecciones anteriores, estos productos estarían siendo liquidados.

En cuanto al futuro comercial de la empresaria y la posibilidad de que vuelva a desarrollar nuevas colecciones, Gutiérrez planteó que aún existe incertidumbre sobre la continuidad de sus líneas de productos, especialmente por el eventual impacto que los recientes acontecimientos personales podrían tener en su público objetivo.

''No sé qué es lo que va a pasar, si se lanza una nueva colección o no, si es rentable, si es viable hacer una primavera-verano... por su imagen, porque las mujeres eran las que se sentían identificadas con Coté López y su historia'', analizó Gutiérrez, cerrando con una reflexión sobre la audiencia: ''Porque las mujeres somos súper castigadoras y no olvidamos tampoco las cosas que uno hace por un ex y cuando está despechado''.

Hasta ahora, Coté López no se ha referido públicamente a la venta o reestructuración de sus empresas y ha continuado retomando gradualmente su actividad habitual en redes sociales.

PURANOTICIA