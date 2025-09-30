Guns N' Roses en Chile: entradas serán nominativas y se exigirá cédula de identidad para ingresar

Con el objetivo de frenar la reventa, la productora The FanLab informó que el concierto de Guns N' Roses programado para el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional contará con un sistema de entradas nominativas.

A partir del 6 de octubre, los tickets deberán ser asignados a un RUT a través de Puntoticket, y solo la persona registrada podrá utilizar la entrada.

Al momento del ingreso, será obligatorio presentar la cédula de identidad, en una medida similar a los controles implementados en eventos deportivos.

Pero eso no es todo, ya que además del RUT, los fans deberán registrar en el ticket su nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y lugar de residencia.

PURANOTICIA