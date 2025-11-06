Guaripolo vuelve y arrasa: 31 Minutos suma función extra en el Movistar Arena

Tras vender casi todas las entradas de su show del 31 de enero, 31 Minutos anunció una fecha adicional para su espectáculo “Radio Guaripolo II”, esta vez programada para el 1 de febrero de 2026 en el Movistar Arena.

Los fans del carismático Guaripolo y compañía deberán estar rápidos: la preventa exclusiva para clientes Banco Estado parte este jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas por Puntoticket, con 3.000 entradas disponibles y un máximo de dos por persona. La venta general se abrirá el sábado 7 a la misma hora, o hasta agotar stock.

Aunque aún quedan últimas entradas para la función original del 31 de enero, la gran noticia es que la locura por el regreso de Guaripolo demuestra que no solo volvió, sino que lo hace como un verdadero triunfador, confirmando que el humor y la nostalgia de 31 minutos siguen siendo insuperables.

