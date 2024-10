Guarén despierta rumores de término con Nicolás Solabarrieta tras una publicación en su cuenta de Instagram

La chica reality, conocida como Guarén, desató una ola de especulaciones en redes sociales tras anunciar su mudanza a un nuevo departamento, que compartió a través de sus redes sociales.

Esta situación llevó a que sus seguidores cuestionaran el estado de su relación con Nicolás Solabarrieta, con quien compartía hogar.

En su cuenta de Instagram, la ex participante de ''Tierra Brava'', compartió imágenes de su nuevo hogar y donde señaló: "New home, new era (nuevo hogar, nueva era)". Sin embargo, la ausencia de menciones o fotografías junto a Solabarrieta llamó la atención de sus seguidores.

Debido a esto, sus fans no dudaron en comentar la publicación: "No te veo Guari con Nico... ¿Dónde está? No hay fotos...nada". "¿Terminaron?", "¿Por qué anda ella por su lado y Nico por su lado? Hace semanas", "Queremos fotos con Nico, si terminaron ya no creo más en el amor".

Guarén decidió no responder a ninguno de los comentarios que cuestionan su situación sentimental.

PURANOTICIA