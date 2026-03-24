Grave demanda contra Fabricio Vasconcelos: denunciante acusa agresión, amenazas y un violento altercado vial

El escándalo golpea de lleno al bailarín Fabricio Vasconcelos y no precisamente con pasos de baile. Una denuncia por presunta agresión física y amenazas lo pone en el ojo del huracán, luego de un violento altercado vial ocurrido al interior de un exclusivo condominio del sector oriente de la capital.

Lo que partió como un roce en la calle, terminó —según los denunciantes— en golpes, caos y una visita obligada a Carabineros.

La bomba la destapó la periodista Cecilia Gutiérrez, pero el escándalo escaló cuando Patricio Hurtado y su pareja, Yanette Hermosilla, rompieron el silencio en televisión y relataron una escena que parece sacada de una película.

De acuerdo a su versión en el programa "Hay que decirlo", todo comenzó cuando intentaban ingresar a visitar a un vecino del mismo condominio donde vive el ex Porto Seguro. Sin embargo, lo que pudo quedar en una discusión menor, habría explotado en cuestión de segundos.

"Pasó todo muy rápido, muy rápido. Yo desperté en la comisaría, despabilé en la comisaría con el ojo así como lo tengo. En este condominio hay normas y el hombre no está respetando esas normas", declaró Patricio Hurtado, visiblemente afectado por los golpes recibidos.

Pero el relato no termina ahí. Hermosilla fue aún más dura y apuntó directamente a una maniobra que calificó de peligrosa e inexplicable. "Él nos tiró la camioneta encima, pasó por el costado donde no hay calle y como es gigante el auto, nos tiró", aseguró, dejando entrever la gravedad de la situación.

Y cuando parecía que no podía escalar más, llegó el momento más tenso del testimonio: "Él se baja, hubo una breve discusión entre ellos y cuando él le pega a mi pareja, mi pareja se cae, yo me metí porque iba a seguir golpeándolo, ahí paró. Lo único que le dije es por qué había hecho eso y por qué le pegó a mi pareja de esa forma tan violenta", expresó Hermosilla.

Lejos de bajar el perfil, la pareja también salió al paso de las versiones del propio Vasconcelos, quien habría insinuado que todo esto se trataría de una búsqueda de dinero o fama. Ellos lo niegan tajantemente y contraatacan: aseguran que el bailarín "es una persona agresiva que no puede andar lanzando su camioneta".

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