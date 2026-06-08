"Voy a morir soltera": Maly Jorquiera se sincera sobre su presente amoroso tras su mediático quiebre con Sergio Freire

La actriz y comediante Maly Jorquiera fue la reciente invitada al programa digital La Alfombra, conducido por Martín Cárcamo. En una conversación honesta y fiel a su estilo, la exintegrante de El Club de la Comedia abordó públicamente su vida afectiva tras el bullado quiebre con Sergio Freire, gatillado por una infidelidad a fines de 2024.

Al ser consultada directamente por Cárcamo sobre su situación sentimental actual, Jorquiera no dudó en confirmar que sigue soltera, evidenciando el impacto emocional de la ruptura: "Sí, ¡estoy más traumada! (...) Obvio que sí, voy a morir soltera", afirmó entre risas.

Durante la entrevista, la actriz aprovechó de desmentir los rumores surgidos a fines de 2025 que aseguraban que había iniciado un nuevo romance, aclarando que se mantiene sola desde su separación: "Sí po’, desde que pasó una situación", señaló en referencia al quiebre con el padre de su hijo, ironizando con que fue "una situación muy íntima que viví". Al constatar que ya han pasado dos años desde el evento, bromeó sobre su presente íntimo asegurando: "Sí, tengo telas de arañas".

En un momento de complicidad y juego, Jorquiera lanzó una divertida teoría sobre su futuro amoroso, bromeando con que ahora estaba con el animador Sergio Lagos (quien también hizo pública su separación a inicios de este año): "De Sergio a Sergio", evidenció Martín Cárcamo con humor, a lo que la comediante respondió entre risas: "¡No había pensado eso! (...) Voy a terminar".

Hacia el cierre del espacio, Cárcamo le preguntó si le daban ganas de volver a pololear o si simplemente no se había dado la oportunidad. Ante esto, Maly confesó que no está cerrada al amor, aunque con condiciones claras: "Me han dado ganas, sí quiero (...) pero estoy sola-sola", admitió, concluyendo con que necesita una conexión real para involucrarse con alguien: "O sea, no puedo tener relaciones si no tengo un vínculo o admiración por el otro".

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