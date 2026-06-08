¡Tensión total en la pista! Edymar Acevedo y Faloon Larraguibel protagonizan feroz round en Fiebre de Baile

Una noche de alta tensión se vivió en el último capítulo de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión. El episodio, además de estar marcado por la triste eliminación de Diego Venegas debido a complicaciones de salud, tuvo como plato fuerte un fuerte enfrentamiento en pantalla entre la participante Faloon Larraguibel y la exigente jurado Edymar Acevedo.

El conflicto estalló luego de que Faloon presentara una coreografía inspirada en el ballet clásico utilizando zapatillas de punta. La ejecución técnica no convenció a Edymar Acevedo, quien lanzó una crítica sin filtros sobre el escenario.

''Creo que tú eres una de las grandes favoritas, pero son años de preparación para bailar en punta'', señaló la jurado, agregando de inmediato: ''Te tengo que decir que, por favor, ensayes más. Y si vas a hacerlo en punta, que sea en unos años más''.

Acevedo subió el tono del cuestionamiento apuntando al equipo detrás de la participante: ''Me duele que tu coreógrafo o coreógrafa no te haya dicho: ‘¿Sabes qué?, esto no es para ti’ (…) No estabas preparada todavía para bailar en punta''.

Larraguibel no se quedó callada y defendió el riesgo tomado en el espacio televisivo. ''Todos nos preparamos para todos los ritmos; nadie es experto en nada. Estamos en un programa de televisión y, por supuesto, uno se tiene que arriesgar porque de eso se trata'', replicó la concursante, asegurando estar ''súper conforme'' con las directrices de su profesora.

Sin embargo, la molestia de Faloon escaló y se trasladó al backstage, donde acusó a la especialista de haberla menospreciado.

''Encuentro lamentable… no me gustó el comentario de la maestra porque ella, siendo maestra, no puede discriminar o minimizar el trabajo de uno'', fustigó tras bambalinas. ''Una maestra tiene que incentivar a sus alumnos a mejorar y ella a mí me dijo: ‘Tú no sirves para esto’ (…) ¿Quién sirve para esto? ¿Me está discriminando?'', cuestionó.

Ante las duras declaraciones, la jurado decidió aclarar sus dichos en el set, negando tajantemente una descalificación personal, aunque manteniendo su postura técnica.

''Yo en ningún momento, mi querida Faloon, dije que tú no sirves para nada o para esto, (dije) que no estás preparada. Y eso siempre te lo va a decir una buena maestra'', explicó Acevedo.

Pese a que la experta ofreció disculpas por si se malinterpretó la forma, cerró el debate con una tajante advertencia: ''Quizás me pude haber expresado mal. Si se interpretó de otra manera, te ofrezco disculpas, pero no retiro las palabras de que no estás preparada para bailar en punta''.

El tenso round culminó con un irónico intercambio luego de que Faloon manifestara su total lealtad a su coach actual, Paulina Caroca.

Edymar Acevedo: ''Exacto y te doy clases gratis''.

Faloon Larraguibel: ''Yo tengo mi profesora, Paulina Caroca, que la amo, la adoro''.

Edymar Acevedo: ''Preocúpate con quién tomas clases''.

Con este último golpe, el estelar cerró una de sus jornadas más polémicas, dejando en evidencia la extrema rivalidad y la alta presión que se vive en la recta de competencia.

PURANOTICIA