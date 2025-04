Grave accidente dejó fuera de competencia a Fanny Cuevas de Palabra de Honor

Luego de sufrir una grave lesión, Fanny Cuevas le dijo adiós al reality de Canal 13, Palabra de Honor.

La personalidad de televisión, sufrió una fuerte caída la cual afectó a su rodilla, por lo que terminó usando muletas. Debido a esto, el médico aseguró que ya no podría seguir en la competencia y que deberá someterse a una operación.

"Me voy a tener que ir ahora, mi rodilla no da más, está a punto de romperse por completo. Tengo que operarme sí o sí, es una lesión en el ligamento interior. No me quería ir", dijo Cuevas llorando.

"Es lo mejor. Quédate tranquila, tu paso por aquí no va a pasar inadvertido", complementó el recluta Caniulef.

"Me encantó conocerlos a cada uno de ustedes, los quiero. Lo pasé muy bien dentro de la competencia y lamento no poder llegar a la final", sentenció Fanny entre lágrimas.

Bajo esta línea, la exrecluta se disculpó con Faloon Larraguibel: "Gracias por todo, eres una gran mujer. Lo destaco porque me equivoqué contigo en algún momento. De corazón lo siento. Ojalá tú y Rai representen a Chile en la final".

Cabe mencionar que Gala, Fer y Yuli prefirieron no despedirse de ella, debido a la mala onda que surgió entre ellas dentro del reality.

"Sería muy falso ir a decirle algo. No me nace, no puedo", sostuvo la argentina.

LAS PALABRAS DE FANNY LUEGO DE RETIRARSE

En una conversación con el medio Página 7, Cuevas afirmó que si no hubiese sido por este accidente "sin duda alguna, estaría dentro de las finalistas".

Luego, agregó que: "Mi lesión fue importante y es una recuperación bastante larga, entonces no pude seguir en el reality".

"Todo fue positivo para mí, experiencias lindas, actividades hermosas. Me encanta participar de estos formatos de Canal 13. Son muy entretenidos, tienen muy buena producción. Los uniformes, los vestuarios, las competencias extremas, me encantan", cerró Cuevas.

