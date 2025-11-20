Click acá para ir directamente al contenido
Gran sorpresa: filtran a los artistas confirmados para el Festival de Viña 2026

La próxima edición del icónico certamen viñamarino promete seis días de música y entretenimiento, con la conducción de Doggenweiler y Araneda, y un cartel que ya genera gran expectativa entre los fanáticos.

Jueves 20 de noviembre de 2025 10:45
Este viernes 21 de noviembre se conocerá oficialmente el lineup del Festival de Viña del Mar, pero ya comenzaron a filtrarse nombres que prometen levantar pasiones.

La cita musical se realizará del 22 al 27 de febrero, transmitida nuevamente por Mega, y contará con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como encargados de conducir el evento.

Según la cuenta @cultolt, la edición 2026 tendrá como cabezas de cartel a Mon Laferte y Pet Shop Boys, un dúo que dejó al público boquiabierto en su última presentación en 2023. 

Pero la polémica no termina ahí. El cartel también incluiría a estos posibles artistas: Gloria Estefan, Pablo Chill-E, Juanes, Paulo Londra, Milo J, Ke Personajes y Matteo Boccelli, una mezcla explosiva de estilos que algunos aplaudirán y otros sin duda cuestionarán.

Tras esta filtración de nombres, las redes sociales ya están encendidas con la discusión.

