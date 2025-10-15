¡Gran sorpresa! Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras años de distancia y polémicas

El mundo del pop español se revolucionó luego de que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh confirmaran oficialmente su esperado reencuentro después de años.

A través de sus redes sociales, la banda publicó un registro donde se les ve ensayando junto a la cantante original, acompañado de un mensaje cargado de nostalgia: "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos".

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", agregaron.

El anuncio no solo remeció a sus seguidores, sino que también encendió el debate entre los fans, ya que llega justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez, quien había asumido la voz del grupo tras la partida de Montero en 2007.

El regreso de Amaia no solo marca un hito en la historia de la banda, sino que también reabre viejas heridas y preguntas sobre lo que realmente ocurrió dentro del grupo durante todos estos años de silencio.

Bajo esta misma línea, el grupo musical señaló que su guitarrista y compositor, Pablo Benegas, "ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca".