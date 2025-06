Gran polémica por celebración de los 50 años de Pablito Ruiz: fanáticos debieron pagar alta suma de dinero por compartir junto a él

El cantante argentino Pablito Ruiz, se encuentra en el ojo del huracán, ya que tras su pomposa celebración de cumpleaños, donde compartió junto a sus amigos, familiares y fanáticos, se dio a conocer que a estos últimos les cobró una alta suma de dinero por asistir a la fiesta.

De acuerdo a lo informado por el medio trasandino Clarín, el intérprete celebró sus 50 años con una íntima cena, la que acompañó de un show, al cual llegaron 150 personas, quienes debieron pagar un total de 100 dólares.

La polémica surge luego de que los asistentes revelaran que no habían sido informados anteriormente sobre este pago, el que los tomó por sorpresa, por lo que tuvieron que recolectar el dinero a las afueras del recinto.

“El ágape era en un salón en Lomas de Zamora. Cumplía 50 años. Hoy vimos la tarjeta y en ningún lugar decía el cubierto (comida) vale tanto”, indicó Yanina Latorre en el programa de la televisión argentina LAM.

Tras la acusación, Pablito Ruiz decidió alzar la voz, asegurando que tal situación problemática no existió. “Todo fue planeado, nada improvisado. Todos sabían que con la entrada tenían el derecho a la comida, pasarla lindo conmigo y ver el show que hice en vivo. No hay ningún escándalo, porque yo invité a mis fans de todos lados de Latinoamérica y se vendió como una cena show para estar conmigo en el día de mi cumpleaños. No veo qué tiene eso de bochornoso”, indicó en conversación con Clarín.

Por otro lado, desde el Club de Fans del cantante, aseguraron que “la fiesta de sus 50 años se viene planeando desde hace meses. Cada miembro de los distintos clubes de fans que tiene Pablo en toda América fue invitado, y a todos se les informó el valor del evento”.

PURANOTICIA