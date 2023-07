“Gran Hermano” y emotiva historia de Trini: “Nací con otro género”

La noche de este martes, se vivió un emotivo momento al interior de “Gran Hermano”, el que tuvo como protagonista a una de sus participantes más queridas, Trinidad Cerda.

En medio de una confusa situación con Viviana y Maite, Trini recordó problemas que vivía en su infancia, particularmente en su época escolar, donde fue víctima de bullying, lo que gatilló que decidiera conversar con sus compañeros para contarles su historia.

En ese instante, la tripulante de cabina reunió a todos sus compañeros en el living, donde les reveló que es una mujer transgénero.

“En primer lugar, no sé lo que pasó. Les pido disculpas a Maite y Vivi, no sé si se burlaron de mí, pero me sentí mal. Lo lamento, pero esto desembocó en mí cosas e inseguridades que traigo del colegio”, comenzó relatado Trini, quien continuó revelando entre lágrimas que “yo nací con otro género. He vivido toda mi vida intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daño. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo. Si se burlan o no, ya no es mi gracia, depende de ustedes”.

“Si se burlan o no de mí ya no es gracia, en realidad no lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo”, añadió.

“Tengo tanto miedo de que las personas no me miren con los mismos ojos, es lo que más me da miedo”, afirmó después, evidentemente afectada.

“Viví una infancia super difícil, si me ven alegre y feliz es porque soy yo, la Trini. Detrás de ella hay un montón de burlas, de dolor. Fue el abuso, muchas cosas que me pasaron y que me cuestan un montón avanzar en la vida”, les expresó Trini a sus compañeros, donde agregó para concluir que “si tuve que llegar a este programa para poder hablarlo no es por mí, es por los niños que están en el colegio o en la universidad. Tengo que ser valiente y orgullosa de mi historia”, recibiendo el apoyo de Mónica, Francisco, Constanza, Lucas, Jennifer “Pincoya”, entre otros integrantes del encierro.

“Trini, te quiero más que antes por ser tan sincera con todo lo que te pasó y no enfrentar a una sola persona, sino que a 15, eres una persona fabulosa para mí, te amo y te quiero más que antes, lo pasado (es) pasado y pisado, sigue adelante”, fueron las dulces palabras de Mónica hacia su amiga dentro del encierro, las que quebraron por completo a Trinidad.

PURANOTICIA