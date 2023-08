“Gran Hermano” se convirtió en lo más denunciado del mes de julio ante el CNTV

Es cierto que el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, se ha transformado en todo un fenómeno en nuestro país, consiguiendo conquistar a la audiencia y liderar en la sintonía.

Además, el encierro tiene un particular nuevo hito en la televisión chilena, ya que se transformó nuevamente en lo más denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión en el mes de julio.

Con más de cuatro mil denuncias ante el organismo, “Gran Hermano” consiguió el récord, las que se dividen en tres puntual episodios.

El primero es el “acoso sexual explícito reiterado de Francisca Maira hacia Lucas Crespo. Violencia, hostigamiento, agresión de carácter sexual y abuso de género”, con 1474 quejas.

Posteriormente, los fanáticos del reality de Chilevisión presentaron 1.350 quejas por el “maltrato animal hacia un perro por parte de Fernando Altamirano (Bambino) y Lucas Crespo”, puntualizando que “se avala la violencia en contra de Bigotes”.

Posteriormente, un tercer hecho que protagonizó Fran Maira también quedó en la mira de los seguidores del espacio, cuando lanzó una violenta frase en contra de Constanza Capelli.

“Le pegaría un charchetazo en la cara (sic)”, expuso Maira, para luego agregar: “Te amo, mi amor, Coni, nos vemos en la placa guachita, y si me echan a mí me vale pico, porque me va la raja afuera, maraca culia (sic)”.

Por esta conducta, los televidentes nuevamente estamparon su reclamo ante el CNTV, acusando a Fran de “en reiteradas ocasiones se refiere con suma agresividad, violencia y en términos vulgares”.

PURANOTICIA