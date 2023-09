“Gran Hermano” define tres jugadores para la temida “Placa de Eliminación”

La noche de este jueves, “Gran Hermano” vivió uno infartante jornada de nominación, donde los participantes del reality de Chilevisión ingresaron uno a uno al confesionario para entregar sus votos.

De esta forma, los jugadores definieron la “Placa de Eliminación”, donde Scarlette Gálvez lideró las votaciones con 13 votos, quien fue seguida por Francisca Maira con 10 unidades, a quienes se les unió Raimundo Cerda e Ignacia Michelson, con 7 y 5 votos cada uno.

Sin embargo, esto tuvo un giro, ya que durante la misma jornada fue la líder de la semana, puesto que en esta ocasión recae en ICata, quien debió salvar inmediatamente a uno de sus compañeros de la “Placa de Eliminación”, escogiendo a Ignacia Michelson.

“Es difícil porque llevo poco tiempo acá. A Fran no la conozco, con Scarlette me llevo muy bien, con Rai me llevo muy bien, pero con la que más conecté es con Ignacia, así que salvo a la Nachita”, expuso la influencer.

En esta línea, la temida “Placa de Eliminación” quedó compuesta por Raimundo, Scarlette y Francisca, quienes deberán enfrentarse a la votación popular quienes decidirán quien será el que deba abandonar para siempre el encierro de “Gran Hermano”.

PURANOTICIA