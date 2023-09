“Gran Hermano” anuncia su proceso de repechaje: Serán los propios participantes quienes elijan a los que reingresan

La noche de este martes, el reality de Chilevisión “Gran Hermano” vivió una especial jornada de eliminación, donde la cantante Alessia Traverso debió abandonar para siempre la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Antes de su salida, la animadora del espacio de telerrealidad les entregó a los participantes un esperado anuncio: comenzará el proceso para el repechaje.

Dentro de la conversación, Diana Bolocco les informó que este domingo no habrá proceso de eliminación, por lo que “aseguran una semana más en la casa”.

“Eso es porque comienza el proceso de repechaje. Esto depende en gran parte de ustedes, porque tendrán votos para elegir qué exjugadores reingresan a la casa”, reveló, generando la sorpresa dentro de los integrantes de “Gran Hermano”.

De esta forma, tal y como se escoge semana a semana a los integrantes de la “Placa de Eliminación”, los mismos jugadores serán quienes deben nominar a dos de exconcursantes, teniendo el primer voto un valor de dos nominaciones y el segundo de una.

“Es muy importante que no revelen su voto. No se pueden poner de acuerdo ni decir por quién votaron una vez que lo hayan hecho, hasta que se produzca el reingreso”, agregó Bolocco, advirtiéndoles que “si lo hacen, no se anula el voto, pero sí se les entregará una sanción muy importante. Disfruten el proceso y tomen la decisión de manera individual”.

“Cuando les toque votar, conocerán quiénes de sus excompañeros quieren participar. Vayan pensando a qué dos compañeros quieren rescatar de la vida real. Dos votos y uno, tal como la placa, pero esta vez en votos positivos”, complementó Diana, añadiendo para concluir que “sé que son cambios que los ponen ansiosos, pero había que avisar con tiempo para que tomen consciencia. Elijan individualmente a qué compañero o compañera quieren volver a ver”.

Por lo que, los exjugadores que podrán reingresar son: Benjamín Lagos, Ariel Wuth, Estefi Marquis, Maite Phillips, Fernando ‘Bambino’ Altamirano, Francisco Arenas -también conocido como Papá Lulo-, Viviana Acevedo, Trinidad Cerda, Lucas Crespo, Skarleth Labra, Francisca Maira, Mónica Ramos, además de Alessia Traverso.

