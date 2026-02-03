Grammy 2026 recuerda a Miguel “Negro” Piñera”, Tommy Rey y Osvaldo Díaz en su homenaje "In Memoriam"

La música chilena también tuvo su espacio en uno de los eventos más importantes de la industria. En el marco de los premios Grammy 2026, la Academia de la Grabación incluyó a Tommy Rey, Miguel “Negro” Piñera y Osvaldo Díaz en su tradicional homenaje a los artistas fallecidos durante el último año.

Como es habitual, la ceremonia contempla el segmento "In Memoriam" dedicado a reconocer el legado de figuras que marcaron la música a nivel mundial. Aunque los nombres de los intérpretes nacionales no fueron mencionados durante la transmisión televisiva del evento, sí forman parte del registro oficial difundido posteriormente por la Academia a través de su sitio web, donde se consigna el listado completo de los homenajeados.

De esta forma, el aporte de los tres músicos chilenos quedó plasmado en la memoria institucional de los Grammy, sumándose al reconocimiento que cada año rinde la organización a quienes dejaron huella en la industria musical.

