Gracias a Scarlette Gálvez, Viviana Acevedo se convirtió en la segunda semifinalista de “Gran Hermano"

La noche de este jueves se vivió un infartante capítulo de “Gran Hermano”, donde fue el turno de la líder de la semana y primera semifinalista del reality de Chilevisión Scarlette Gálvez, de salvar a uno de sus compañeros de la temida “Placa de Eliminación”.

Cabe recordar que, en la reciente prueba del líder, se vivió una extenuante final entre Viviana Acevedo y Gálvez, la que dejó como triunfadora a esta última, mientras que la profesora de educación física reclamó que fue una injusticia por parte de la producción. “Siempre la misma mierda. De nuevo me cagan. Me cargan las injusticias culiás feas, hueón”, expresó Vivi.

Bajo este contexto, Scarlette tenía la difícil misión de rescatar a uno de sus compañeros de ser el próximo eliminado del espacio de telerrealidad, el que se encuentra en su recta final, quien se convertiría en la segunda semifinalista de “Gran Hermano”.

“Hay personas a las que le tengo mucho cariño y han sido muy importantes para mí acá adentro”, comenzó expresando la joven, para luego añadir que “pero por el contexto que se dio la prueba, creo que es lo más justo, en el sentido de que ambas estuvimos compitiendo por lo mismo”.

“Fue difícil competir porque es mi amiga, hay una amistad… eso es lo que yo hubiese hecho. Sé que ella no me hubiese salvado a mí, pero yo si lo haría. Si no hubiese sido la final con ella, me hubiese costado más…”, agregó.

“Sé que es difícil para ella estar en la posición de estar en la placa y no quiero verla pasar por eso. Se merece estar en la semifinal”, expuso Scarlette para comunicar que su salvada era Viviana Acevedo, quien celebró indicando que “agradecerle ahora más que nunca, porque puedo decir que soy semifinalista”.

Por este motivo, quienes corren riesgo para ser el próximo eliminado de “Gran Hermano”, son Skarleth Labra, Jorge Aldoney, Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarinni.

