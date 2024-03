Gonzalo Valenzuela rompió el silencio tras graves acusaciones de acoso sexual a joven

El año pasado se dio a conocer una acusación en contra del actor Gonzalo Valenzuela, la que indicaba que habría acosado sexualmente a una joven.

La mujer, identificada como Karla Rocha, hizo pública esta denuncia a través de un video que fue rápidamente viralizado en las redes sociales.

"Yo llegue y nos pusimos a conversar en una terraza, en un ambiente full marihuana. Yo no fumo no tomo ni nada (…) Adentro había una mesa de póker, había billetes y todo. Había una mujer y el resto eran hombres. Ellos me invitaron allá y les dije que no sabía jugar póker y me dijeron que no importaba", según consigna Publimetro.

Luego, Rocha indicó que "me senté y al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela, y pensé: '¡Que entretenido, el de la teleserie «Machos»!'. La cosa es que él me muestra algo en el teléfono, muy incómodo. Bueno, yo me voy, salgo afuera y él sigue al lado mío, detrás de mí, y ahí ocurre un diálogo de no más de una frase. Le dije que no y él en plena calle me agarra de abajo para arriba todos los genitales, yo me voy".

Tras algunos meses, finalmente el actor decidió romper el silencio y referirse a estas graves acusaciones que lanzó la mujer el año pasado.

"Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado", indicó el actor.

A ello, añadió que “de que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles”.

Finalmente expuso que "yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias".

