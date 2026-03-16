Gonzalo Valenzuela rompe el silencio sobre su quiebre con Kika Silva: “Me dice: ‘vo eri un cacho’”

A comienzos de año, la relación entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela sorprendió a todos al llegar abruptamente a su fin. La pareja había celebrado su matrimonio hacía apenas un año y medio, por lo que el anuncio del quiebre dejó a muchos con más preguntas que respuestas.

Durante semanas circularon todo tipo de teorías sobre lo que realmente había pasado entre la modelo y el actor. Sin embargo, el propio Valenzuela había optado por el silencio, hasta ahora.

Fue en el más reciente capítulo del podcast “Mamá por siempre”, conducido por María Luisa Godoy, donde el actor decidió hablar sin filtros sobre la ruptura. En medio de la conversación, el intérprete abordó por primera vez con total franqueza qué fue lo que terminó quebrando la relación y cómo es el vínculo que mantiene hoy con su exesposa.

"Cuesta separarse, si al final se rompe una ilusión, pero también nos dimos cuenta de que podemos ser mucho mejores amigos que pareja", señaló Gonzalo dando cuenta del tipo de vínculo que mantiene con su ex.

Lejos de esquivar el tema, el actor también reflexionó sobre lo que significó su matrimonio con Silva.

Incluso reveló una conversación que, según contó, terminó por dejar en evidencia que ambos estaban en momentos completamente distintos de la vida.

"La Kika me dice: '¿Cachai? Vo eri un cacho: tienes tres hijos y dos exmujeres', y yo la quedé mirando y le dije: 'Yo creo que tú eri más cacho'; me dijo: '¿Pero por qué?', 'Porque quieres tener hijos, estoy por cumplir 50, dime ahora quién es el cacho en realidad'. "Estamos un cacho con el otro cacho...Había que darse cuenta nomás", contó el actor.

La confesión del intérprete no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios en redes.

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