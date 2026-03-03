Gonzalo Valenzuela reaparece en Fiebre de Baile tras su quiebre matrimonial: “La danza sirve para sanar”

A solo semanas de que estallara el quiebre matrimonial entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, el actor decidió reaparecer en pantalla y nada menos que bailando.

La noche del lunes el actorse tomó el escenario de Fiebre de Baile, en un debut que no pasó desapercibido, justo cuando su vida amorosa sigue dando que hablar.

Valenzuela se lanzó con todo al ritmo de (I've Had) The Time of My Life, el clásico inmortalizado por Dirty Dancing. Sin embargo, la noche no terminó con aplausos victoriosos, ya que perdió el duelo frente a su colega José Antonio Raffo.

Aun así, lejos de mostrarse abatido, aseguró que se va “contento y motivado”, en medio del terremoto sentimental que todavía remece su vida privada.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fueron sus declaraciones post presentación. Con tono reflexivo —y para muchos, con clara alusión a su reciente separación de la health coach— lanzó una frase: "Un pajarito me dijo por ahí que la danza sirve para sanar", expresó Valenzuela.

La conductora Diana Bolocco no dejó pasar la oportunidad y fue directo al hueso: quiso saber qué heridas pretendía cerrar el actor, insinuando que el escenario podría estar funcionando como terapia tras el quiebre amoroso. La respuesta de Gonzalo fue: "Siempre hay mucho que sanar".

Aunque la ruptura con Kika sigue fresca, el actor ha insistido en que la relación entre ambos no terminó en guerra. De hecho, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), sorprendió al revelar que "hablo todos los días" con ella.

Un detalle que deja más preguntas que respuestas sobre el verdadero estado del vínculo entre los ex.

Por si fuera poco, Valenzuela también dejó claro que su paso por el estelar de Chilevisión no sería solo un escape emocional, sino una jugada estratégica para su carrera.

"Me va a servir a mí para el futuro como actor, por las herramientas que voy a ganar acá", añadió el intérprete.

PURANOTICIA