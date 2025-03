Gonzalo Ramírez y fallida última semana en Mega: “Todo esto fue súper difícil”

El terremoto que vivió Mega durante las últimas semanas no dejó a nadie indiferente, esto luego de que la casa televisiva del grupo Bethia experimentara fallidos cambios, los que finalmente terminaron en nada.

Quien se refirió a la crisis que enfrenta la señal, fue el periodista Gonzalo Ramírez, quien, al igual que Juan Manuel Astorga, Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme, se mantuvo en su posición. “Yo creo que ya está todo más estabilizado, volvimos a nuestras posiciones. El cambio de muebles no resultó y ya pusimos los sillones que correspondían”, expuso Ramírez en conversación con “Que te lo Digo”.

“Está bien, hay que seguir jugando, tienen que hacer la pega y en mi caso, la verdad es que en los años que llevo en esta cuestión varias veces me ha tocado entrar, salir, que esto que lo otro. No sé el caso de los chiquillos pero todo esto fue súper difícil, hay que echarle para delante”, añadió Ramírez.

Al ser consultado por sus apreciaciones personales, el comunicador fue enfático en indicar que “yo juego en la posición que me pongan. Yo creo que las decisiones no solamente en esos roles no se toman por un aspecto, son distintos factores”.

“Esas son discusiones que están en una cúpula que no tengo nada que ver. Lo único que quiero es que ojalá se estabilice todo en todo sentido para que todos volvamos a estar pendientes de lo que importa, que es hacer nuestra pega bien para la gente que nos ve. Eso es lo más importante”, concluyó.

