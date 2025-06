Gonzalo Cáceres se sincera y habla sobre el fin de su amistad con Raquel Argandoña: "Me sentí usado y pasado a llevar"

En el último capítulo del programa de farándula, Hay que decirlo, el estilista, Gonzalo Cáceres, se sinceró y habló sobre el quiebre de su amistad con Raquel Argandoña.

En una entrevista con Paulina Nin, la presentadora de televisión le preguntó: "Tú tenías y dabas la vida por una amistad, mujer del mundo de la televisión. ¿Qué pasó con esa amistad? ¿Por qué se acabó esa amistad?“.

"Comenzó a hacer otras cosas", contestó rápidamente el estilista, donde luego agregó que se sintió "usado" y pasado a llevar".

Finalmente, el estilista profundizó en otras amistades pasadas que creó en el mundo de la televisión, y sin dar otros nombres, reveló que algunos de ellos se fueron alejando durante el transcurso del tiempo, tal como Raquel.





“Mucha gente que yo hice famosa, que conocí y no podía vivir sin mí, sí. Pero ya no me importa. Gente como tú es preferible tener que gente que no vale la pena”, indicó Gonzalo.

“Hay personas que aparecieron después y que no me han dejado. Dios te quita y te da, te quita y te da. Te la quita del camino porque te van a hacer mucho daño”, cerró Cáceres.

