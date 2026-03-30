Golpe tras golpe: José Antonio Neme sufre nueva pérdida y remece con su doloroso relato

Un duro golpe emocional remece nuevamente la vida de José Antonio Neme, quien atraviesa un complejo momento personal tras la muerte de otro de sus queridos compañeros de vida. El conductor de Mucho Gusto confirmó la partida de Lali, su mascota, sumando así una nueva pérdida a una seguidilla que ya venía golpeándolo fuerte.

El periodista había mantenido la noticia en silencio durante algunos días, hasta que finalmente la reveló en una transmisión en vivo junto a la tarotista Latife Soto. Fue ahí donde explicó por qué decidió guardar el dolor en privado en un primer momento.

"No lo había contado porque no quise en ese momento", confesó de entrada.

Según relató, la muerte ocurrió el lunes en la mañana, y aunque el golpe fue fuerte, también intentó darle un sentido más natural al desenlace, considerando la avanzada edad de su mascota.

"Murió de ancianita nomás. Estaba muy cansada, estaba súper cansada la Lali. Le costaba caminar un poco, tenía dolor. Tenía 13-14 años, estaba viejita, ya estaba en su momento. Qué le vamos a hacer, así es la vida nomás", explicó el comunicador, revelando además que la mascota sufrió un infarto.

Pero este episodio no llega en un buen momento. Neme ya venía arrastrando un periodo emocional complejo tras la muerte de sus perros Lalo y Frodo, este último durante el pasado Festival de Viña, una pérdida que en su momento lo dejó profundamente afectado.

"Frodito es un capítulo de mi vida y, como los capítulos de los libros, tiene su lugar. Hay recuerdos imborrables, hay una historia detrás de cada animal y él tiene la suya. No fue un perro indeterminado, así que Frodo tiene su historia y va a estar vivo, mientras recuerde su historia", señaló en aquella oportunidad.

Hoy, el duelo vuelve a instalarse en su día a día, y el animador no lo oculta: el dolor sigue presente en su casa y en su rutina.

"Yo igual de repente me acuerdo, me da pena, encuentro sus cosas, todavía hay cosas de ella en la casa", cerró visiblemente afectado.

Una historia que deja al descubierto el lado más íntimo del rostro de televisión y una seguidilla de pérdidas.

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